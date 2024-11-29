الدوري الفرنسي (13): ستاد ريمش يلاقي لانس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا ستاد ريمس ولانس مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق ستاد ريمس قبل هذه المباراة في المركز الثامن بـ 18 نقطة، ويتواجد لانس في المركز التاسع بـ 17 نقطة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 32 نقطة، يليه موناكو بـ 26 نقطة، مارسيليا بـ 23 نقطة، ليل بـ 22 نقطة، ونيس بـ 20 نقطة.