الدوري التركي (14): سيفاس سبور في أنطاليا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستضيف فريق أنطاليا سبور منافسه سيفاس سبور، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم.

يدخل أنطاليا سبور هذه المباراة وهو في المركز الرابع عشر بـ 14 نقطة، فيما يتواجد ضيفه سيفاس سبور في المركز السابع بـ 18 نقطة.

ويتصدر غلطةسراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 34 نقطة، يليه فنربخشة بـ 29 نقطة، سامسون سبور بـ 26 نقطة، أيوبسبور بـ 22 نقطة، ولكل من جوزتيه وبشكتاش 21 نقطة.