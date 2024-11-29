نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (13): برايتون يلاقي ساوثهامبتون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا برايتون وساوثهامبتون، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، ابتداء من الساعة23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
يدخل فريق برايتون هذه المباراة وهو في المركز الخامس بـ 22 نقطة، فيما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الأخير بـ 4 نقاط.
ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 31 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ 23 نقطة، ولكل من تشيلسي، آرسنال وبرايتون 22 نقطة.