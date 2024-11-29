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الدوري الإنكليزي (13): برايتون يلاقي ساوثهامبتون

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا برايتون وساوثهامبتون، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، ابتداء من الساعة23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فريق برايتون هذه المباراة وهو في المركز الخامس بـ 22 نقطة، فيما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الأخير بـ 4 نقاط.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 31 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ 23 نقطة، ولكل من تشيلسي، آرسنال وبرايتون 22 نقطة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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