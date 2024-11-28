كيفية إزالة الحبر عن الملابس بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - الخطوات الفعّالة لإزالة بقع الحبر من الملابس

تعتبر بقع الحبر من أكثر البقع التي تثير القلق والتوتر عند حدوثها على الملابس، ولكن لا داعي للقلق بعد الآن! سنعرض لك مجموعة من الطرق البسيطة والفعّالة للتخلص من بقع الحبر بسهولة ودون الحاجة إلى مواد كيميائية قاسية أو مكلفة.

الطريقة الأولى: استخدام الكحول الطبي

يُعتبر الكحول الطبي من الوسائل الشائعة لإزالة بقع الحبر، وهو متوفر في معظم المنازل. إليك خطوات استخدامه:

ضعي قطعة قماش نظيفة تحت البقعة لتمتص الحبر الزائد.

اغمسي قطعة قطن في الكحول الطبي واضغطي برفق على البقعة.

استمري في الضغط بلطف حتى يبدأ الحبر بالانتقال إلى قطعة القماش.

اغسلي الملابس كالمعتاد بعد إزالة الحبر.

الطريقة الثانية: مزيج الخل وصودا الخبز

يعتبر الخل وصودا الخبز من العناصر المنزلية التي تتميز بقدرتها على إزالة البقع المختلفة، بما في ذلك الحبر. وهذه خطوات استخدامهما:

امزجي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز لتكوين عجينة.

ضعي العجينة على البقعة واتركيها لمدة 30 دقيقة.

اغسلي القطعة بالماء البارد وجففيها في الهواء الطلق.

الطريقة الثالثة: الحليب كعامل مزيل للحبر

الحليب ربما يكون حلاً غير متوقع، ولكنه فعال جدًا في إزالة بقع الحبر من الأقمشة الحساسة. قومِي بالتالي:

انقعي القطعة الملطخة في قدر من الحليب طوال الليل.

اشطفي القطعة بالماء الفاتر في اليوم التالي.

كرري العملية إذا لزم الأمر، ثم اغسلي الملابس كالمعتاد.

نصائح إضافية

لرفع فعالية الخطوات السابقة، يمكن تطبيق بعض النصائح العامة للمساعدة في التخلص من بقع الحبر:

حاولي التعامل مع البقعة بأسرع وقت ممكن لمنع الحبر من التغلغل في الأنسجة.

تجنبي فرك البقعة بقوة حتى لا تتسببين في انتشارها.

اختبري أي محلول مزيل للبقع على منطقة صغيرة غير مرئية من الملابس للتأكد من عدم حدوث أي تلف أو تغيير في اللون.

يمكنك الآن التعامل مع بقع الحبر على ملابسك بطرق سهلة وآمنة، ودون القلق من الإضرار بالنسيج أو الألوان. باتباعك للطرق التي تم ذكرها والنصائح الإضافية، ستعود ملابسك نظيفة وكأنها جديدة.