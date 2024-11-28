أساطير برشلونة تتفوق على أساطير ريال مدريد بركلات الترجيح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - تغلب فريق أساطير برشلونة على نظيره ريال مدريد، بركلات الترجيح، مساء اليوم، في المباراة التي أقيمت على استاد “حمد بن خليفة” في مدينة الدوحة القطرية.

وشهدت المباراة مشاركة العديد من النجوم السابقين مثل رونالدينيو، ريفالدو، ديفيد فيا، أبيدال، وغيرهم من جانب برشلونة.

أما من جانب ريال مدريد، شهدت المباراة مشاركة لويس فيجو، سيدورف، جوليو باتيستا وبافون وغيرهم.

وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.. سجل للنادي الكتالوني بابلو سورين ورونالدينيو فيما سجل للميرنجي كلاً من لويس فيجو وكونجو، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي انتهت لصالح برشلونة بنتيجة 5-4.