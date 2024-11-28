مساعد توخيل ينضم للاتحاد الألماني لكرة القدم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب، أرنو ميتشلز، لمدة 4 سنوات، لتدعيم المدربين في قطاع الأداء العالي.

ووفقاً لبيان الاتحاد الألماني سيبدأ ميتشلز مهامه بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وسبق ل-أرنو ميتشلز العمل مع توماس توخيل كمدرب مساعد لأكثر من 13 عاماً مع أندية بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، تشيلسي وبايرن ميونخ.

وبينما سيتولى ميتشلز، المنصب في الاتحاد الألماني لكرة القدم، سيبدأ توخيل مشواره الجديد كمدير فني لمنتخب إنكلترا، بداية من 2025