مشروبات تخفف من آلام ارتجاع المريء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - مشروبات طبيعية لتخفيف أعراض ارتجاع المريء

ارتجاع المريء هو حالة شائعة تتمثل في عودة المحتويات الحمضية من المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقان وألم مزعج. بينما يعتبر تناول الأدوية أحد الحلول الشائعة، إلا أن هناك مشروبات طبيعية يمكن أن تكون مفيدة في تخفيف الأعراض. في هذا المقال، سنتعرف على بعض المشروبات التي يمكن أن تكون علاجاً فعالاً وطبيعياً.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مشروب منعش لا يحتوي على الدهون ويمكن أن يساعد في تهدئة جدار المعدة. بفضل خصائصه القلوية، يمكن لماء جوز الهند أن يقلل من تأثير حمض المعدة ويعمل كحاجز لتخفيف آلام الحرقة وتهيج المريء. يعتبر هذا المشروب خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء خاصةً كبديل عن المشروبات الغازية والقهوة.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن لشاي الزنجبيل أن يسهم في تقليل الشعور بالحرقة وتهيج المريء. يُفضل تناول شاي الزنجبيل الدافئ للحصول على أفضل النتائج، كما يمكن تحضيره بسهولة عن طريق غلي قطع الزنجبيل الطازجة في الماء. من الجيد عدم إضافة السكر أو المكونات الحامضة لتجنب تفاقم المشكلة.

حليب اللوز

حليب اللوز يعد بديلاً طبيعياً للحليب البقري، وهو منخفض الحموضة بطبيعته. عند تناوله، يعمل حليب اللوز على تغليف جدار المريء والمعدة مما يساعد في تقليل التهيج الناجم عن ارتجاع الأحماض. يمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى مشروباتك المفضلة بغية تقليل الحموضة.

الشاي العشبي

بعض أنواع الشاي العشبي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء. من بين هذه الأنواع شاي البابونج وشاي النعناع. تساعد هذه الأنواع من الشاي في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالحرقة. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن بعض الأشخاص قد يجدون النعناع مزعجاً، لذا يفضل تجربة كميات صغيرة أولاً.

عصير الصبار

يستخدم عصير الصبار كعلاج طبيعي للعديد من المشاكل الصحية، ويشمل ذلك ارتجاع المريء. يعمل الصبار على تهدئة الأغشية المبطنة للمريء وتقليل التهيج. من الضروري اختيار عصير الصبار النقي غير المحلّى لتجنب إضافة المزيد من السكريات التي يمكن أن تزيد من الأعراض.

نصائح إضافية: تجنب تناول المشروبات الكحولية والحمضية مثل عصير البرتقال والليمون، حيث يمكن أن تكون مزعجة للمريء.

تجنب تناول المشروبات الكحولية والحمضية مثل عصير البرتقال والليمون، حيث يمكن أن تكون مزعجة للمريء. احرص على شرب كميات كافية من الماء يومياً للحفاظ على توازن سوائل الجسم وتقليل الشعور بالحرقة.

ابتعد عن تناول المشروبات الساخنة جداً والتي قد تؤدي إلى تهيج المريء.

في الختام، على الرغم من أن هذه المشروبات يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجية إدارة أعراض ارتجاع المريء، إلا أنها قد لا تكون كافية لوحدها في الحالات الشديدة. يُفضل دائماً استشارة الطبيب للحصول على التوجيه المناسب والعلاج اللازم.