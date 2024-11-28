ليلة من الإبداع والتشويق في أرابز غوت تالنت.. من هم المتأهلون إلى النهائيات؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - شهدت الحلقة الثانية من مرحلة نصف النهائي من برنامج المواهب العربي الأشهر “أرابز غوت تالنت” منافسة شرسة بين 8 مواهب، قدموا عروضاً مبهرة أسرت قلوب الجمهور ولجنة التحكيم. في هذه الحلقة، شهدنا مفاجآت عديدة، وحظيت بعض المواهب على إعجاب خاص من لجنة التحكيم المؤلفة من العميد علي جابر، الفنانة نجوى كرم، الفنان الكوميدي ناصر القصبي، والدكتور باسم يوسف.

منافسة شرسة:

تنافس ثمانية مواهب من مختلف الجنسيات والأعمار على حجز مقعد لهم في النهائيات. وقد قدم كل متسابق عرضاً فريداً يعكس موهبته وإبداعه.

تصويت الجمهور:

حصل فريق Mandalab على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، مما أكد شعبيته الكبيرة وحصوله على تذكرة العبور إلى النهائيات.

قرار لجنة التحكيم:

اختارت لجنة التحكيم ليان يحيى لتكون الموهبة الثالثة التي تتأهل إلى النهائيات، بعد أن قدمت عرضاً رائعاً نال إعجابهم.

أراء لجنة التحكيم:

قدم أعضاء لجنة التحكيم تعليقاتهم المشجعة والمبنية على الخبرة، حيث أشادوا بمواهب المتسابقين وشجعوهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم.

هذا وبفضل هذه الحلقة المليئة بالإثارة والتشويق، أصبحنا على موعد مع نهائيات نارية في برنامج أرابز غوت تالنت. نتمنى التوفيق لجميع المتأهلين وننتظر المزيد من العروض المذهلة في الحلقات القادمة.