عاجل – رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 2269 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 2269 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

وبحسب “وام”، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتحقيق استقرار أسرهم والتخفيف من معاناتها وإدخال الفرح إلى عائلاتهم.