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2 و3 ديسمبر عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة الموارد البشرية في إمارة عجمان، أن عطلة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لموظفي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، ستكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 ديسمبر 2024م، على أن يُستأنف العمل الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024م.

 

وبحسب “وام”، رفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها سائلة الله أن يعيدها بالخير والازدهار.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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