أضفها إلى طعامك .. 8 توابل لسد الشهية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هل ترغب في السيطرة على شهيتك المفتوحة؟ هناك بعض التوابل التي يمكنك إضافتها إلى طعامك أثناء الطهي، فهي لا تساعد فقط في تحسين النكهة بل تسهم أيضًا في تقليل الشعور بالجوع وبالتالي دعم عملية فقدان الوزن.

الكركم

يلعب الكركم دورًا هامًا في إنقاص الوزن بفضل قدرته على كبح الشهية، إضافة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي عن طريق رفع درجة حرارة الجسم ومنع تخزين الدهون.

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين الذي يساعد في تقليل الشعور بالجوع، كما يمنع تراكم الدهون في الجسم، مما يعزز فقدان الوزن.

الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على الشعور بالشبع لفترة طويلة، بفضل خصائصه الحرارية الفعالة التي تساهم في حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

الشمر

يساعد الشمر في تقليل استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم بفضل تأثيره في كبح الشهية، بالإضافة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم.

الكمون

يساعد الكمون في تعزيز الشعور بالشبع، إذ أنه يقلل من الشهية كما يساهم في تحسين الهضم، تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتقوية الجهاز المناعي.

القرفة

تساهم القرفة في تقليل الرغبة في تناول الطعام من خلال تنظيم مستويات سكر الدم، كما تعزز من عملية التمثيل الغذائي، وتساهم في خفض الكوليسترول الضار وتنظيف الشرايين.

إذن، إضافة هذه التوابل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد بشكل كبير في التحكم في شهيتك وتعزيز فقدان الوزن بطرق طبيعية وآمنة.