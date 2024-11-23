طقطقة الأصابع: هل هي حقًا ضارة بصحتك؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - تعتبر عادة طقطقة الأصابع من العادات الشائعة التي يمارسها الكثيرون، ولكن هل هذه العادة البسيطة تحمل أي أضرار صحية؟ سنتناول في هذا المقال حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل، وكيف يمكن الحفاظ على صحة مفاصلنا.

ما الذي يحدث عند طقطقة الأصابع؟

عند طقطقة المفصل، ينتج صوت فرقعة بسبب انفجار فقاعات الغاز الصغيرة الموجودة في السائل الزليلي الذي يحيط بالمفصل. هذه العملية لا تسبب أي ضرر مباشر للمفصل.

هل طقطقة الأصابع تسبب التهاب المفاصل؟

على الرغم من الاعتقاد الشائع، لا يوجد دليل علمي قوي يربط بين طقطقة الأصابع والإصابة بالتهاب المفاصل. العديد من الدراسات لم تجد أي علاقة بين هاتين الظاهرتين. التهاب المفاصل ينتج عن عوامل أخرى مثل التقدم في العمر، والإصابات، والسمنة، والاستعداد الوراثي.

الآثار الجانبية المحتملة لطقطقة الأصابع:

على الرغم من أن طقطقة الأصابع لا تسبب التهاب المفاصل، إلا أنها قد تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الطفيفة مثل:

عدم استقرار المفصل: قد يؤدي التشقق المتكرر إلى تمدد الأربطة المحيطة بالمفاصل، مما يؤثر على استقرار المفصل.

تهيج الأنسجة الرخوة: قد يسبب التشقق المفاجئ أو القوي تهيجًا مؤقتًا في الأنسجة الرخوة المحيطة بالمفصل.

كيفية الحفاظ على صحة المفاصل:

بغض النظر عن عادة طقطقة الأصابع، هناك العديد من الطرق للحفاظ على صحة مفاصلنا:

النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يساعد على تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل وتحسين مرونتها.

الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل، لذلك فإن الحفاظ على وزن صحي أمر مهم.

التغذية الصحية: تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د يساعد على تقوية العظام والمفاصل.

تجنب الإصابات: يجب توخي الحذر لتجنب الإصابات التي قد تضر بالمفاصل.

هذا ولا يوجد دليل علمي قوي يثبت أن طقطقة الأصابع تسبب التهاب المفاصل. ومع ذلك، من المهم الحفاظ على صحة مفاصلنا من خلال اتباع نمط حياة صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.