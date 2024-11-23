السكتة القلبية: تعرف على أعراضها وأسبابها وكيفية الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - تعتبر السكتة القلبية من أخطر الحالات الطبية التي تهدد الحياة، وهي تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب. تسبب هذه الحالة تلفًا في عضلة القلب وقد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

أعراض السكتة القلبية:

ألم في الصدر هو العرض الأكثر شيوعًا للسكتة القلبية، ولكنه ليس العرض الوحيد. هناك العديد من الأعراض الأخرى التي قد تشير إلى حدوث نوبة قلبية، بما في ذلك:

ألم في الصدر: قد يشعر المصاب بضغط أو حرقان أو ألم شديد في الصدر.

انتشار الألم: قد ينتشر الألم إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

ضيق في التنفس: قد يشعر المصاب بصعوبة في التنفس أو ضيقًا في الصدر.

التعرق: قد يرافق الألم التعرق البارد.

الغثيان والقيء: قد يشعر المصاب بالغثيان أو القيء.

الدوخة والإغماء: قد يشعر المصاب بالدوار أو الدوخة أو يفقد الوعي.

الضعف العام: قد يشعر المصاب بضعف عام في الجسم.

الخوف والقلق: قد يشعر المصاب بالخوف الشديد أو القلق.

أسباب السكتة القلبية:

تحدث السكتة القلبية عادةً بسبب انسداد الشرايين التي تغذي عضلة القلب. يمكن أن يكون هذا الانسداد ناتجًا عن تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين (تصلب الشرايين). من العوامل الأخرى التي تزيد من

خطر الإصابة بالسكتة القلبية:

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

السكري

التدخين

السمنة

قلة النشاط البدني

التاريخ العائلي

العلاج:

يجب طلب المساعدة الطبية فورًا عند الاشتباه بحدوث سكتة قلبية. يتضمن علاج السكتة القلبية:

الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية لتخفيف الألم، وتقليل تخثر الدم، وخفض ضغط الدم.

القسطرة: قد يتم إجراء قسطرة قلبية لإزالة الجلطة التي تسد الشريان.

جراحة القلب: في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء جراحة قلبية لإصلاح الشرايين التالفة.

الوقاية:

يمكن الوقاية من السكتة القلبية عن طريق اتباع نمط حياة صحي، والذي يشمل:

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

التوقف عن التدخين

السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول والسكر

تناول غذاء صحي

هذا والسكتة القلبية حالة طبية طارئة تتطلب تدخلاً سريعًا. يمكن الوقاية من السكتة القلبية من خلال اتباع نمط حياة صحي والسيطرة على عوامل الخطر. إذا كنت تشك في إصابتك بسكتة قلبية، فاطلب المساعدة الطبية فورًا.