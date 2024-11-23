الفشار للنساء.. بين الفوائد والأضرار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - الفوائد الصحية للفشار للنساء

الفشار أو البوب كورن ليس مجرد وجبة خفيفة شهيرة تُستمتع بها أثناء مشاهدة الأفلام، بل يُعتبر أيضاً مصدراً غنياً بالفوائد الصحية. هذا الطعام ذو السعرات الحرارية المنخفضة يمكن أن يكون جزءاً من النظام الغذائي المتوازن للنساء. دعونا نلقِ نظرة على بعض الفوائد الصحيّة للفشار:

غني بالألياف: يحتوي الفشار على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتحافظ على صحة الأمعاء.

مصدر مضادات الأكسدة: يحتوي الفشار على مادة البوليفينول، وهي مضادات أكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الأمراض المزمنة.

منخفض السعرات الحرارية: يُعتبر الفشار من الوجبات الخفيفة المثالية للنساء اللواتي يرغبن في الحفاظ على وزنهن أو فقدان الوزن، حيث يمكن تناوله بكميات معتدلة دون القلق من زيادة السعرات الحرارية.

المغذيات الأساسية في الفشار

الفشار غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الصحة العامة. فهو يحتوي على نسب جيدة من فيتامينات ب المركبة بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد والفوسفور والتي تلعب جميعها أدوارًا مهمة في الجسم.

الأضرار المحتملة لتناول الفشار

على الرغم من الفوائد الصحية العديدة التي يقدمها الفشار، إلا أن هناك بعض الأمور التي ينبغي على النساء مراعاتها عند تناوله، وخصوصاً في الأشكال المصنعة أو المُنكّهة.

الملح المفرط: بعض أنواع الفشار تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتباس السوائل في الجسم.

النكهات الصناعية: غالباً ما يتم إضافة نكهات صناعية ومواد حافظة إلى الفشار الجاهز، مما قد يؤثر سلباً على الصحة على المدى البعيد.

السمن والزبدة: يُضاف أحياناً الزبدة أو السمن بكميات كبيرة إلى الفشار، مما يزيد من كمية الدهون غير الصحية والسعرات الحرارية المستهلكة.

كيفية الاستمتاع بالفشار بطريقة صحية

للاستفادة القصوى من فوائد الفشار مع تجنب أضراره، يُفضل تحضيره في المنزل باستخدام كمية قليلة من الزيت النباتي والملح. يمكن أيضاً تجربة إضافة أعشاب طبيعية مثل إكليل الجبل أو الثوم المجفف لإضفاء نكهة لذيذة دون الحاجة إلى المنكهات الصناعية. كما يُنصح بتجنب الفشار المعبأ والمجهز وقراءة المكونات بعناية قبل الشراء.

باستمرار مراقبة ما نأكله والبحث عن الخيارات الصحية، يمكن للنساء الاستمتاع بالفشار كجزء من نظام غذائي متوازن دون القلق من الأضرار الجانبية.