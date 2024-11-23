ريال مدريد يختار خليفة كارلو أنشيلوتي المؤقت!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن سانتياغو سولاري، مدير كرة القدم في ريال مدريد، سيكون هو المدرب المؤقت للميرنجي في حال إقالة كارلو أنشيلوتي، من منصبه، خلال الفترة المقبلة.

وتعرض أنشيلوتي لانتقادات كبيرة خلال الموسم الحالي، وخاصة بعد الخسارة أمام برشلونة وميلان، قبل أن يأتي الفوز على أوساسونا ويخفف من حدة الانتقادات.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “إدارة ريال مدريد ترى أن سولاري هو الشخص المثالي لتولي مسؤولية تدريب الفريق، في حال تمت إقالة أنشيلوتي”.

وأضافت الشبكة: “سولاري اجتمع بالفعل مع فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز، بحضور جوني كالافات، وتناقشوا بتعيينه كمدرب مؤقت للفريق في حال عادت النتائج السلبية للفريق وتمت إقالة أنشيلوتي”.

جدير بالذكر، أن سولاري سبق له قيادة الفريق عقب إقالة جوليان لوبيتيجي من منصبه خلال موسم 2018-2019، واستمر معه لمدة أقل من 5 أشهر، ليتولى بعدها زين الدين زيدان تدريب الفريق.