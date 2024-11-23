موقف محمد صلاح من التعاقد مع عمر مرموش

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، من تحرك فريقه لضم مواطنه، عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

مرموش يقدم مستويات مميزة رفقة فرانكفورت، الأمر الذي جذب أنظار العديد من الأندية للحصول على خدماته، يأتي في مقدمتها ليفربول.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن صلاح يؤيد فكرة انضمام مرموش إلى ليفربول، ويشجع ناديه الإنكليزي على هذه الخطوة.

وأضافت الصحيفة، أن مرموش يتسم بمرونة تكتيكية، ستجعله يناسب بشكل كبير، أسلوب لعب الريدز.

ويعد ليفربول متقدماً في سباق التعاقد مع اللاعب، حيث أنه على استعداد لدفع 60 مليون يورو للحصول على النجم المصري، وهو رقم لا يفكر بايرن ميونخ (المنافس الأبرز على الصفقة) بدفعه.