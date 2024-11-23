في مباراته رقم 700 .. سيميوني يقود أتلتيكو مدريد لتجاوز ديبورتيفو ألافيس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ثنائية أتلتيكو حملت توقيع كلاً من جريزمان (د76) من علامة الجزاء، وألكسندر سورلوث (د86)، فيما سجل جون جوريدي (د7) من علامة الجزاء هدف ألافيس الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بشكل مؤقت، وتجمد رصيد ألافيس عند 13 نقطة في المركز 16.

يشار إلى أن هذه المباراة تحمل رقم 700 للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد.