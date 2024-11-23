باير ليفركوزن يقلب الطاولة على هايدنهايم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:10 مساءً - تغلب باير ليفركوزن على نظيره هايدنهايم، بنتيجة 5-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 11 من الدوري الألماني.

خماسية حامل اللقب حملت توقيع كلاً من بالاسيوس (د30)، باتريك شيك “هاتريك” (د32، د52، د71)، وجرانيت تشاكا (د82).

فيما سجل هدفي هايدنهايم نيكلاس دوريتش (د10)، وماتياس هونساك (د21).

بهذه النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد هايدنهايم عند 10 نقاط في المركز 15.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– بوروسيا دورتموند × فرايبورج 4-0.

– شتوتجارت × بوخوم 2-0.

– فولفسبورج × يونيون برلين 1-0.

– هوفنهايم × لايبزيج 4-3.