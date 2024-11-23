آرسنال يتجاوز نوتنغهام فورست بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:10 مساءً - تغلب آرسنال على نظيره نوتنغهام فورست، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، في الجولة 12 من الدوري الإنكليزي.

ثلاثية المدفعجية حملت توقيع كلاً من بوكايو ساكا (د15)، توماس بارتي (د52)، وإيثان نوانيري (د86).

بهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد نوتنغهام عند 19 نقطة في المركز السادس.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– أستون فيلا × كريستال بالاس 2-2.

– إيفرتون × برينتفورد 0-0.

– فولهام × وولفرهامبتون 1-4.

– بورنموث × برايتون 1-2.