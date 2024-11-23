ياسمين عبد العزيز تعود إلى الدراما بمسلسل ضخم في رمضان 2025

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:10 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن بدء تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك لعام 2025. هذا الإعلان جاء بعد غياب عامين عن الدراما الرمضانية، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل “ضرب نار”.

نجوم كبار يشاركون ياسمين عبد العزيز بطولة المسلسل:

يشهد مسلسل “وتقابل حبيب” مشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي ونيكول سابا وخالد سليم وأنوشكا. كما يضم العمل وجوهًا درامية كبيرة من جيل الرواد مثل صلاح عبد الله ورشوان توفيق وحنان سليمان.

تعاون ناجح بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين:

يجمع مسلسل “وتقابل حبيب” بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين، اللذين حققا نجاحًا كبيرًا في أعمال سابقة مثل “ونحب تاني ليه” و”اللي مالوش كبير”. هذا التعاون المثمر يثير التوقعات بنجاح كبير للمسلسل الجديد.

تفاصيل عن المسلسل:

العودة إلى الدراما: تمثل عودة ياسمين عبد العزيز إلى الدراما في رمضان حدثًا فنيًا مهمًا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته أعمالها السابقة.

قصة مشوقة: لم يتم الكشف عن تفاصيل القصة بشكل كامل حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يقدم المسلسل قصة درامية مشوقة تجمع بين الدراما والكوميديا.

طاقم عمل متكامل: يضم المسلسل طاقم عمل متكامل من الممثلين والمؤلفين والمخرجين، مما يزيد من توقعات الجمهور.

أهمية هذا الخبر:

يعتبر إعلان بدء تصوير مسلسل “وتقابل حبيب” خبرًا سارًا لعشاق الدراما المصرية، حيث ينتظرون بفارغ الصبر عرض هذا العمل الذي يجمع نخبة من النجوم. كما يعكس هذا الخبر قوة جاذبية الدراما المصرية وقدرتها على جذب الجمهور.