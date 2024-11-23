الدوري القطري .. الأهلي يتجاوز أم صلال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:10 مساءً - تغلب الأهلي على نظيره أم صلال، بنتيجة 3-0، مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من الدوري القطري.

ثلاثية الفائز حملت توقيع كلاً من أنتونيو مانسي (د10) بالخطأ في مرماه، إريك إكسبوسيتو (د29)، إدريسا دومبيا (د36).

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد أم صلال عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وحقق الشحانية الفوز على مستضيفه قطر، بنتيجة 3-1، ضمن مباريات ذات الجولة.

ثلاثية الشحانية حملت توقيع كلاً من بيلي فان امرسفورت “هدفين” (د22، د90+4) ولطفي ماجر (د90+10)، فيما سجل سباستيان سوريا (د70) هدف قطر الوحيد.

بهذا الفوز، رفع الشحانية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد قطر عند 10 نقاط في المركز 11.