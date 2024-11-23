التغذية الصحية للحامل تنعكس على وزن الطفل بعد ولادته

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 05:03 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللاتي يتبعن نظاماً غذائياً يتوافق مع الإرشادات الغذائية الموصى بها، يكنّ أكثر احتمالاً لإنجاب أطفال بأوزان صحية عند الولادة، وأنماط نمو مستقرة، مع انخفاض خطر الإصابة بالسمنة في وقت لاحق من الطفولة.

وأشارت الدراسة، التي شملت أكثر من 2800 أم وطفل، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي قبل الولادة وفقاً لإرشادات وزارة الزراعة الأمريكية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على نمو الرضيع حتى عمر 24 شهراً.

قالت الدكتورة أسيا ميرا فيرارا، الباحثة المشاركة في الدراسة: “وجدنا أن تناول نظام غذائي صحي خلال الحمل ارتبط بانخفاض احتمالية حدوث نمو سريع للغاية للطفل”.

وأضافت فيرارا أن النمو السريع من الولادة وحتى عمر 24 شهراً يُعتبر مؤشراً قوياً لاحتمال الإصابة بالسمنة في مراحل لاحقة من الحياة.

واستخدم الباحثون في الدراسة مقياسين غذائيين: الأول هو تقييم جودة النظام الغذائي بشكل عام، والثاني هو تأثير النظام الغذائي في التسبب بالتهابات، وذلك وفقاً لما نشرته “شبكة جاما الطبية”.

أظهرت النتائج الرئيسية أن درجات أعلى في التغذية الصحية ارتبطت بانخفاض بنسبة 12% في احتمالية ولادة أطفال بأوزان كبيرة بالنسبة لعمر الحمل، بالإضافة إلى تقليل معدلات النمو السريع حتى عمر 6 و24 شهراً.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن النظام الغذائي الذي يسبب التهابات ارتبط بزيادة بنسبة 24% في احتمالية ولادة أطفال بأوزان كبيرة بالنسبة لعمر الحمل.

تتضمن الإرشادات الغذائية الأمريكية الخاصة بالحامل تناول 2 إلى 4 حصص من الفواكه يومياً، و4 حصص من الخضروات، و4 حصص من منتجات الألبان، و3 حصص من البروتين. كما تنصح الإرشادات بتناول من 6 إلى 11 حصة من الحبوب يومياً، على أن يكون نصفها على الأقل من الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى تناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً.