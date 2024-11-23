نشكركم على متابعتكم خبر خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي أُجريت لمتابعة وضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر 2024، حيث تم ضبط 19,696 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط المخالفين وفقًا للتالي:

– عدد المخالفين: بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في هذه الحملات 19,696 شخصًا، منهم 11,336 مخالفًا لنظام الإقامة، 5,176 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3,184 مخالفًا لنظام العمل.

– محاولات عبور الحدود: تم ضبط 1,547 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم 32% يمنيو الجنسية، 65% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 71 شخصًا كانوا يحاولون عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير قانونية.

– التورط في التستر: تم القبض على 22 شخصًا متورطًا في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين أو التستر عليهم.

– إجراءات الأنظمة: بلغ عدد المخالفين الذين يخضعون حاليًا للإجراءات القانونية 22,658 شخصًا، منهم 19,651 رجالًا و3,007 نساء.

– الإحالات والترحيل: تم إحالة 15,134 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تم إحالة 2,656 شخصًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,666 شخصًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو ينقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم مأوى أو أي نوع من المساعدة يعرض نفسه لعقوبات قاسية تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في الإيواء، مع التشهير بالمتورطين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأفعال تُعتبر جرائم كبيرة تمس الشرف والأمانة، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في باقي مناطق المملكة.