كيف تتعاملين مع حب التملك عند طفلك؟ دليل شامل لآباء وأمهات أذكياء

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل يشعر طفلك بالغيرة الشديدة عندما يحصل أخوه على لعبة جديدة؟ هل يرفض مشاركة أي شيء مع أصدقائه؟ هذه المشاعر طبيعية في مرحلة الطفولة، ولكنها قد تتطلب منكِ عزيزتي الأم بعض المهارات الخاصة للتعامل معها. في هذا المقال، سنقدم لكِ مجموعة من النصائح العملية والفعالة لمساعدتكِ في التعامل الإيجابي مع حب التملك عند طفلكِ، وتعزيز شعوره بالأمان والانتماء.

فهم أسباب حب التملك:

الشعور بالأمان: يعتبر الطفل ممتلكاته امتدادًا لشخصيته، لذا ففقدانها يشعره بعدم الأمان.

الغيرة: قد يشعر الطفل بالغيرة من الأشقاء أو الأصدقاء الذين يحصلون على اهتمام أكبر.

قلة الثقة بالنفس: قد يعبر الطفل عن حب التملك كوسيلة للحفاظ على ما يعتقد أنه يخصه خوفًا من الفقد.

استمعي لطفلكِ: خصصي وقتًا للاستماع إلى مخاوف طفلكِ ومشاعره دون مقاطعته.

شرح الموقف: اشرحي لطفلكِ أن كل شخص لديه أشياء خاصة به، وأن مشاركة الأشياء تزيد من الحب والصداقة.

التعاطف مع مشاعره: امنحيه فرصة للتعبير عن مشاعره، وأخبريه أنك تفهمين ما يشعر به.

الوقت الخاص: خصصي وقتًا خاصًا لكل طفل على حدة ليشعر بأنه مهم ومحبوب.

الثناء والتقدير: أشيدي بطفلكِ على سلوكه الإيجابي ومشاركته مع الآخرين.

الألعاب الجماعية: شجعي طفلكِ على المشاركة في الألعاب الجماعية لتعزيز روح التعاون.

طرح الأسئلة: ساعدي طفلكِ على التفكير في حلول للمشاكل التي يواجهها.

التناوب: شجعي طفلكِ على التناوب مع الآخرين في استخدام الألعاب.

حل المشكلات سويًا: شاركي طفلكِ في حل المشكلات التي تنشأ بينه وبين أقرانه.

المشاركة: شاركي أنتِ وزوجكِ في مشاركة الأشياء مع الآخرين ليكون طفلكِ قدوة حسنة.

التعاون: اظهري لطفلكِ أهمية التعاون والعمل الجماعي.