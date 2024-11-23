أمينة خليل تكشف عن تفاصيل دورها الجديد في “لام شمسية”.. معسكر مغلق وقضية حساسة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

أعلنت الفنانة المصرية أمينة خليل عن انضمامها إلى فريق عمل مسلسل “لام شمسية” المقرر عرضه في رمضان 2025، وكشفت عن تفاصيل مثيرة حول دورها الجديد.

أكدت أمينة خليل أنها دخلت في معسكر مغلق مكثف للتحضير لدورها في المسلسل، مشيرة إلى أن الشخصية التي تجسدها ستكون مختلفة تمامًا عن كل الأدوار التي قدمتها سابقًا. وأوضحت أن القصة تدور حول قضية حساسة سيتم تناولها بطريقة غير تقليدية، مما يتطلب منها جهدًا كبيرًا في التمثيل والتقمص.

أشارت أمينة إلى أن فريق العمل يعمل بجد لتقديم تجربة درامية جديدة ومثيرة للمشاهدين، وأن الجمهور سيجد في شخصية أمينة الكثير من التجديد والإثارة. وأكدت على أن القصة ستبدأ بشكل سريع ومباشر، مما سيجعل المشاهدين مشدودين للأحداث منذ الحلقة الأولى.

رغم انشغالها بتصوير مسلسل “لام شمسية”، أكدت أمينة خليل على أنها تتطلع للعودة إلى السينما بعد الانتهاء من تصوير المسلسل. وأشارت إلى أن السينما تحتل مكانة خاصة في قلبها، وأنها تسعى لتقديم أعمال سينمائية مميزة.

أعربت أمينة خليل عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدة على أهمية هذا الحدث الفني الكبير في دعم السينما المصرية. وهنأت الفنان حسين فهمي على فوزه بجائزة عمر الشريف، متمنية له المزيد من النجاح.