فنانة مصرية تشن هجوما على محمد رمضان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

شنت الفنانة سارة نخلة هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان في برنامج “آخر اليوم”، وذلك بعد إعلان الأخير عن إقامة حفل مشترك مع المغني العالمي ترافيس سكوت.

سارة بدأت حديثها بالتأكيد على احترامها لموهبة محمد رمضان ومكانته في الساحة الفنية، قائلة: “محمد رمضان اسم كبير وموهوب، لكن هذه الخطوة تبدو غريبة ومثيرة للجدل. عندما يكون فنان بحجمه، يتحمل مسؤولية ليست فقط تجاه نفسه، بل تجاه جمهوره وبلده التي يمثلها”. وأضافت أن ترافيس سكوت، رغم شهرته العالمية، ارتبط اسمه بمشاكل وأزمات عدة، وقد تم منعه من إقامة حفلة في مصر بسبب معارضة واسعة.

وتابعت: “لا يمكننا أن ننسى ما حدث الصيف الماضي عندما تم إلغاء حفلة سكوت أمام الأهرامات بسبب تصريحاته المسيئة التي اعتُبرت إهانة للأهرامات نفسها. كيف بعد كل هذا، يقرر محمد رمضان التعاون معه؟”.

وأشارت سارة إلى أن الجمهور أصبح أكثر وعيًا بما يحدث في الساحة الفنية، مؤكدة أن العالمية لا تُبنى عبر المشاركة مع أي نجم عالمي، بل من خلال اختيارات ذكية وقرارات تحترم الجمهور والبلد.

في ختام حديثها، وجهت سارة رسالة مباشرة لمحمد رمضان، قائلة: “يا رمضان، الجمهور الذي رفعك يمكنه أن ينزلك أيضًا. العالمية ليست مجرد ضجة أو تعاون مع فنانين من أمريكا، بل هي فن راقٍ وقرارات مدروسة. لديك فرصة لتكون واجهة مشرفة للفن المصري، ولكن يجب أن تحسب خطواتك جيدًا قبل أن تتخذها”.