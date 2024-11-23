الدوري الإنكليزي .. تشيلسي يتجاوز ليستر سيتي بثنائية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - حقق تشيلسي فوزاً هاماً على مستضيفه ليستر سيتي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنكليزي.

ثنائية البلوز حملت توقيع كلاً من نيكولاس جاكسون (د15)، وإنزو فيرنانديز (د75)، فيما سجل هدف ليستر الوحيد عند جوردان أيو (د90+5) من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد ليستر عند 10 نقاط في المركز 16.