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الدوري الإنكليزي .. تشيلسي يتجاوز ليستر سيتي بثنائية

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - حقق تشيلسي فوزاً هاماً على مستضيفه ليستر سيتي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنكليزي.

ثنائية البلوز حملت توقيع كلاً من نيكولاس جاكسون (د15)، وإنزو فيرنانديز (د75)، فيما سجل هدف ليستر الوحيد عند جوردان أيو (د90+5) من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد ليستر عند 10 نقاط في المركز 16.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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