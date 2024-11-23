أنشيلوتي: التكهنات حول مبابي تبدو قبيحة للغاية!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 02:05 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن جاهزية فريقه لمواجهة ليجانيس، غداً الأحد، في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “الفريق بخير، لقد عادوا في حالة جيدة وبدون مشاكل. أولئك الذين كانوا هنا عملوا بشكل جيد. الآن حان الوقت لتأكيد المشاعر الجيدة من المباراة الأخيرة. وآمل أن نتمكن من تقديم مباراة جيدة غداً”.

وعن إمكانية الاعتماد على فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، أوضح: “إنه خيار، ولكن هناك خيارات أخرى، تم اختبارها خلال هذه الاستراحة، وغداً سنختار اللاعب الأنسب”.

وعن راؤول أسينسيو، قال: “إنه جيد جداً بعد ظهوره الأول. إنه مستعد وجاهز بدنياً للمنافسة. متشجع ومتحمس، أراه جيداً جداً”.

وعن مركز كيليان مبابي، علق قائلاً: “أعتقد أن كيليان لم يطلب مني أبداً مركزاً في الملعب، الجميع يريد أن يكون في التشكيلة الأساسية. لكنه وفينيسيوس جونيور ليس لديهم مركز ثابت في الملعب. كل هذا يتوقف على المباراة”.

وأكمل حديثه عن مبابي: “لقد أتيحت له الفرصة للعمل وتحسنت حالته. آمل أن يتمكن من إظهار ذلك غداً”.

وحول ما أثير عن صحته النفسية، قال: “يا له من سؤال.. لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي، أراه سعيداً لوجوده هنا. التكهنات حول هذا الأمر تبدو قبيحة للغاية بالنسبة لي”.

وعن إبراهيم دياز، أفاد: “إنه لاعب عاد بشكل جيد للغاية من الإصابة، وقد استغل فترة التوقف للعب وتسجيل الأهداف. سيكون مهماً جداً بالنسبة لنا. سيساعدنا كثيراً”.

وعن الجدول المزدحم وإمكانية دخول الميركاتو الشتوي، أتم: “الفكرة واضحة للغاية، وهي وضع أفضل فريق في كل مباراة.. سننتظر المباراة ضد إشبيلية (22 ديسمبر/كانون الأول المقبل) لتحليل السوق”.