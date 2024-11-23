كندا تسجل أول إصابة بجدري القردة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 02:05 مساءً - أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية، يوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة “الفرعية 1” من جدري القردة في كندا، وذلك لدى شخص في مانيتوبا.

وأوضحت الوكالة أن هذه الحالة مرتبطة بالسفر، وتعود إلى تفشي السلالة “الفرعية 1” من المرض في وسط وشرق أفريقيا، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأضافت الوكالة في بيانها أن الشخص المعني طلب الرعاية الطبية في كندا بعد عودته من أفريقيا، وهو الآن يخضع للعزل.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أن تفشي جدري القردة لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة. وقد أعلنت المنظمة حالة طوارئ صحية عالمية بسبب جدري القردة للمرة الثانية خلال عامين في أغسطس/آب، بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس، وهي السلالة “الفرعية 1 بي”، من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

وأشارت وكالة الصحة العامة الكندية إلى أن المخاطر التي تهدد السكان في كندا لا تزال منخفضة في الوقت الحالي، لكنها تواصل متابعة الوضع بشكل مستمر.