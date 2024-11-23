رامي صبري ينتقد المغني المقنع “توو ليت” 

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 02:05 مساءً - أطلق الفنان المصري رامي صبري هجومًا قويًا على المغني المقنع “توو ليت”، رغم نجاح أغانيه في تصدر منصات الموسيقى مؤخرًا.

وفي مقابلة تلفزيونية، انتقد صبري أسلوب “توو ليت” في الظهور على الساحة الفنية وهو يرتدي القناع، حيث قال: “يخفي نفسه مثل عناصر داعش”، على حد تعبيره.

تحدث رامي عن نجاح أغاني “توو ليت” في تصدر منصات الموسيقى، متفوقًا على العديد من الفنانين المعروفين، مشيرًا إلى أن “النجاح على هذه المنصات سهل، ويمكن لأي مطرب أن يصبح رقم 1 لفترة قصيرة، لكن السؤال هو: من سيستمر في هذا النجاح؟”.

كما رد رامي صبري على تصريحات الممثل أحمد الفيشاوي التي أدلى بها مؤخرًا، عندما سُئل عن المطرب الذي يجب أن يتوقف عن الغناء، حيث قال: “رامي صبري، لأنه يقلد عمرو دياب، ونحن لدينا عمرو دياب ولا نحتاج رامي صبري كثيرًا”.

وعبر صبري عن استيائه من تصريحات الفيشاوي، واصفًا سلوكياته بالغريبة، حيث علق قائلاً: “أحمد الفيشاوي لم يكن يمزح في تصريحه، بل كان يتحدث بجدية، ولا أفهم لماذا قال ذلك أو لماذا طلب مني التوقف عن الغناء