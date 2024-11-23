كم ستبلغ قيمة صفقة جوناثان ديفيد؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن التكلفة المتوقعة التي ستتحملها خزينة نادي برشلونة في حال التعاقد مع المهاجم الكندي، جوناثان ديفيد، لاعب ليل الفرنسي.

وينتهي عقد ديفيد مع ليل، مع ختام الموسم الحالي، ولا اتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “تم إبلاغ نادي برشلونة بالمتطلبات المالية لصفقة جوناثان ديفيد”.

وأفادت الصحيفة: “ستبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 80 مليون يورو، ‏تشمل راتب اللاعب لمدة 4 سنوات، مكافأة الانتقال والعمولة الناتجة عن التوقيع”.

وأشارت الصحيفة: “مبلغ الصفقة يعد مقبولاً بشكل عام، ولكن نظراً لقدرة برشلونة على المناورة المالية في الوقت الحالي، فإن المبلغ يعد مرتفعاً، وسيعمل البارسا على تخفيضه”.

وأتمت الصحيفة: “‏لدى اللاعب العديد من العروض من الدوري الإنكليزي، ولم يتخذ النادي الكتالوني أي قرار نهائي بضمه”.