أحمد حلمي يقترح تكريم هذا الفنان المصري في مهرجان القاهرة السينمائي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - أعرب الفنان أحمد حلمي خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن حبه العميق للسينما وارتباطه الوثيق بالمهرجان، مقترحًا تكريم الفنان محمد ممدوح في الدورة القادمة.

أعرب حلمي عن سعادته باهتمام المهرجان بترميم الأفلام القديمة، مشيرًا إلى أن عملية الترميم لا تقتصر على أفلام “الأبيض والأسود” فقط، بل تشمل أيضًا أفلام الألوان التي تحتاج إلى إعادة ترميم لتظهر بتقنيات حديثة.

وعند سؤاله عن النجم الذي يراه جديرًا بالتكريم في الدورة المقبلة، أكد حلمي أن هناك العديد من النجوم الذين يستحقون هذا الشرف، وليس من الضروري أن يكونوا من الأسماء الكبيرة ذات المسيرة الطويلة. وقد اختار الفنان محمد ممدوح المعروف بلقب “تايسون”، واصفًا إياه بأنه “موهبة حقيقية”.