تفاصيل ختام وتوزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الخامسة والأربعين يوم الجمعة، حيث شهد حفل الختام حضورًا فنيًا مميزًا من مصر ودول عربية وأجنبية.

كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز المسابقات المختلفة التي أقيمت خلال الدورة الـ45، والتي استمرت على مدار 10 أيام بمشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، تضمنت 37 عرضًا عالميًا أولًا، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي حفل الختام، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي وبحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن جوائز الدورة الـ45.

جاءت جوائز المسابقة الدولية على النحو التالي: حصل الفيلم الروماني “العام الجديد الذي لم يأتِ بعد” على جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، بينما نالت المخرجة “نتاليا نزاروفا” جائزة الهرم الفضي عن فيلمها الروسي “طوابع بريد”. كما حصل المخرج “بيدرو فريري” على جائزة الهرم البرونزي، التي تُمنح للمخرج عن أول أو ثاني عمل له، عن فيلمه “مالو” من البرازيل.