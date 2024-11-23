شرطي يطلق رذاذ مسيل للدموع على أطفال ببريطانيا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الشرطة الاسكتلندية استخدمت رذاذًا أقوى من الغاز المسيل للدموع ضد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

وبحسب ما أفادت به الصحيفة عن هيئة مراقبة الشرطة في البلاد، فقد تم القبض على طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بعد اعتدائه على رجل.

وأوضحت أنه عند القبض عليه، قام عناصر الشرطة بركله ولكمه، كما استخدموا رذاذ الفلفل الصناعي الذي يُعتبر أقوى من غاز CS المسيل للدموع.

وأشارت هيئة مراقبة الشرطة الاسكتلندية في تقريرها إلى أن مسدسات الصعق الكهربائي استُخدمت مرتين أيضًا ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا.

وأكدت لجنة إصلاح الشرطة، وفقًا للصحيفة، أنها فتحت تحقيقات في جميع الحوادث المثارة