مأساة سيلفي جديدة تهز البرازيل.. مؤثرة شابة تفقد حياتها في حادث مروع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

شهدت البرازيل حادثًا مأساويًا جديدًا يسلط الضوء على مخاطر البحث عن الإثارة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لقت المؤثرة الشابة أماندا دوس سانتوس باربوسا (24 عامًا) حتفها بعد سقوطها من سيارة متحركة أثناء تصوير مقطع فيديو “سيلفي”.

وقع الحادث يوم الاثنين الماضي في مدينة جواو بيسوا، حيث كانت أماندا تستمتع برحلة مع أصدقائها. وبينما كانت السيارة تسير بسرعة، قررت أماندا الوقوف على سقف السيارة والتصوير، ولكنها فقدت توازنها وسقطت على الطريق المزدحم، لتتعرض لإصابات بالغة توفيت على إثرها.

تكررت حوادث الوفاة بسبب التقاط صور “سيلفي” في مناطق خطرة، وتحت ظروف غير آمنة. فقبل أسابيع قليلة، لقي فتاتان برازيليتان أخريان حتفهما في حادث غرق بسبب رفضهما ارتداء سترات النجاة، حيث اعتقدتا أن ذلك سيؤثر على مظهرهما في الصور.

تحاول السلطات في العديد من الدول توعية الناس بمخاطر التقاط صور “سيلفي” في أماكن غير آمنة، وحثهم على توخي الحذر وعدم المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على صورة مثالية.