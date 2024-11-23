أضرار النوم الكثير: هل النوم الزائد ضار حقًا؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعتقد الكثيرون أن النوم الكثير أمر جيد، وأن الحصول على قسط وافر من الراحة يعتبر أمراً صحياً. ولكن الحقيقة قد تكون مفاجئة للبعض، حيث أن النوم الزائد قد يكون له آثار سلبية على الصحة العامة والرفاهية. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل أضرار النوم الزائد، وأسبابه، وكيفية الحصول على نوم صحي ومريح.

النوم الزائد يعني الحصول على ساعات نوم أكثر مما يحتاجه الجسم بشكل طبيعي. يختلف عدد ساعات النوم المثالية من شخص لآخر، ولكن بشكل عام، يعتبر النوم لمدة 7-9 ساعات في الليلة كافياً للبالغين.

اضطرابات المزاج: قد يؤدي النوم الزائد إلى الشعور بالكسل والخمول، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

مشاكل في الذاكرة والتركيز: قد يتسبب النوم الزائد في ضعف الذاكرة وتراجع القدرة على التركيز والانتباه.

زيادة الوزن: قد يؤدي النوم الزائد إلى زيادة الوزن والسمنة، وذلك بسبب زيادة الرغبة في تناول الطعام وتقليل الحركة البدنية.

أمراض القلب: تشير بعض الدراسات إلى أن النوم الزائد قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ضعف الجهاز المناعي: قد يؤدي النوم الزائد إلى ضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

اضطرابات النوم: مثل النعاس المفرط أو اضطراب النوم القهري.

الاكتئاب: قد يؤدي الاكتئاب إلى الرغبة في النوم لفترات طويلة.

بعض الأدوية: قد تسبب بعض الأدوية النعاس المفرط.

مشاكل صحية أخرى: مثل أمراض الغدة الدرقية أو السكري.