برشلونة أمام سيلتا فيجو .. التشكيلة المتوقعة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - يلتقي برشلونة مع نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة وسط غيابات عدة لعل أبرزها غياب نجمه الإسباني، لامين يامال، بسبب الإصابة.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للنادي الكتالوني، سيكون على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: بالدي – إينيجو مارتينيز – باو كوبارسي – كوندي.

الوسط: بيدري – كاسادو – داني أولمو.

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – فيرمين لوبيز.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما سيلتا فيجو يأتي في المركز 11 برصيد 17 نقطة.