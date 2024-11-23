مفاجأة! لماذا يزيد تصفح الفيديوهات شعورك بالملل؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في عصرنا الحالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ننفق ساعات طويلة في التمرير عبر شاشات هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر، ونشاهد مقاطع فيديو قصيرة ومتنوعة بحثًا عن الترفيه والتسلية. ولكن، هل فكرت يومًا في أن هذا السلوك قد يكون له عواقب عكسية؟

أظهرت دراسات حديثة أن التبديل المستمر بين مقاطع الفيديو، أو التخطي للأمام والخلف في نفس الفيديو، يجعلنا نشعر بالملل بشكل أكبر. قد يبدو هذا الأمر غريبًا في البداية، ولكن هناك تفسير علمي لهذا الأمر.

الانتباه المتشتت: عندما نقوم بتصفح مقاطع الفيديو بشكل متواصل، فإننا ننتقل بسرعة من موضوع إلى آخر، مما يؤدي إلى تشتت انتباهنا وعدم قدرتنا على التركيز على أي شيء بشكل كامل. هذا التشتت المستمر يجعلنا نشعر بالملل سريعًا.

الدوبامين وحلقة مفرغة: يطلق الدماغ مادة الدوبامين عند القيام بأنشطة ممتعة، مثل مشاهدة مقطع فيديو مضحك. ومع تكرار هذا السلوك، يصبح الدماغ بحاجة إلى المزيد من التحفيز للحصول على نفس الشعور بالمتعة، مما يؤدي إلى البحث المستمر عن محتوى جديد ومثير، وهكذا تدخل في حلقة مفرغة.

عدم الرضا: قد يؤدي التنوع الكبير في المحتوى المتاح على الإنترنت إلى شعورنا بعدم الرضا عما نشاهده، حيث نبحث دائمًا عن شيء “أفضل” أو “أكثر إثارة”.