أطعمة سحرية للأمهات: دمجها يضاعف الفائدة الغذائية قبل الدراسة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أخبار سارة للأمهات! هل تبحثين عن طرق لزيادة القيمة الغذائية لوجبات طفلك قبل الدراسة؟ هل تريدين أن تساعديه على التركيز بشكل أفضل والتعلم بفاعلية؟ الحل قد يكون أبسط مما تتخيلين

لطالما عرفنا أن الغذاء هو وقود الجسم والعقل. ولكن هل تعلمي أن دمج بعض الأطعمة معًا يمكن أن يضاعف فائدتها الغذائية؟ هذا يعني أنكِ تستطيعين تحويل وجبة طفلك إلى وجبة متكاملة تغطي احتياجاته الغذائية وتساعده على النمو والتطور بشكل صحي.

الحبوب الكاملة والمكسرات: إضافة المكسرات إلى الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الأرز البني يزيد من محتوى البروتين والألياف والدهون الصحية، مما يمنح طفلك طاقة مستدامة ويشعره بالشبع لفترة أطول.

الفواكه والبروتين: تعتبر الفواكه مصدراً ممتازاً للفيتامينات والمعادن، ولكن إضافة مصدر للبروتين مثل الزبادي أو المكسرات يجعل الوجبة أكثر اكتمالاً ويحسن امتصاص العناصر الغذائية.

الخضروات والبقوليات: تعتبر البقوليات مثل الحمص والعدس مصدراً غنياً بالبروتين والألياف، وإضافتها إلى الخضروات المطهوة على البخار يوفر وجبة متوازنة ومغذية.

البيض والخبز الأسمر: يعد البيض مصدراً ممتازاً للبروتين وفيتامين د، وإضافته إلى خبز أسمر كامل الحبوب يوفر وجبة غنية بالطاقة والفيتامينات والمعادن.

زيادة القيمة الغذائية: يوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

تحسين الهضم: الألياف الموجودة في الحبوب والبقوليات والخضروات تساعد على تحسين الهضم.

زيادة الطاقة والتركيز: البروتينات والكربوهيدرات المعقدة توفر طاقة مستدامة للطفل خلال اليوم الدراسي.

تعزيز المناعة: الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه والخضروات تقوي جهاز المناعة وتحمي الطفل من الأمراض.

تنويع الأطعمة: قدمي لطفلك مجموعة متنوعة من الأطعمة والألوان لضمان حصوله على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

شجعي طفلك على المشاركة: شجعي طفلك على المشاركة في تحضير الطعام، فهذا سيشجعه على تناول الطعام الصحي.

كوني إيجابية: قدمي الطعام بطريقة ممتعة وجذابة، واستخدمي الألوان والأشكال المختلفة لتشجيع طفلك على تناول الطعام.

ختاماً، تذكري أن تغذية طفلك هي استثمار في مستقبله. من خلال توفير وجبات صحية ومتوازنة، تساعدينه على النمو بشكل صحي وسليم وتحسين أدائه الدراسي.