الدوري الإنكليزي (12): مانشستر سيتي يواجه توتنهام هوتسبير

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق تشيلسي ضيفاً على ليستر سيتي، اليوم السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وعند الساعة 18:00 يلتقي آرسنال مع نوتينغهام فورست، وأستون فيلا مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع برينتفورد، وفولهام مع وولفرهامبتون، وبورنموث مع برايتون، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 28 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ 23 نقطة، ولكل من تشيلسي، آرسنال، نوتينغهام فورست وبرايتون 19 نقطة.