اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الإنكليزي (12): مانشستر سيتي يواجه توتنهام هوتسبير

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (12): مانشستر سيتي يواجه توتنهام هوتسبير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق تشيلسي ضيفاً على ليستر سيتي، اليوم السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وعند الساعة 18:00 يلتقي آرسنال مع نوتينغهام فورست، وأستون فيلا مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع برينتفورد، وفولهام مع وولفرهامبتون، وبورنموث مع برايتون، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 28 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ 23 نقطة، ولكل من تشيلسي، آرسنال، نوتينغهام فورست وبرايتون 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا