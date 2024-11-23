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الدوري الاسكتلندي (13): جلاسكو رينجرز يستقبل دندي يونايتد

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلتقي عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة جلاسكو رينجرز مع دندي يونايتد، وسانت جونستون مع كيلمارنوك، وروس كاونتي مع ماذرويل، وسانت ميرين مع أبردين.

وعند الساعة 20:45 يلعب دندي مع هيبرنيان، وتختتم هذه المرحلة بلقاء هارتس وسيلتك الساعة 22:45.

ويتساوى سيلتك وأبردين في مقدمة ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي بـ 31 نقطة لكل منهما، يليهما جلاسكو رينجرز بـ 22 نقطة، ولكل من دندي يونايتد وماذرويل 19 نقطة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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