الدوري التركي (13): غلطة سراي في ضيافة بودريم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تشهد انطلاقة الجولة الثالثة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، إقامة أربع مباريات اليوم، الجمعة، فيلعب أيوبسبور مع تشايكور ريزا سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقيصري سبور مع فنربخشة الساعة 16:00، وغازي عنتاب مع إسطنبول باشاك شهير بنفس التوقيت، وبودريم سبور مع غلطة سراي الساعة 19:00.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 31 نقطة، يليه فنربخشة بـ 26 نقطة، سامسون سبور بـ 25 نقطة، أيوبسبور بـ 22 نقطة، وبشكتاش بـ 21 نقطة.