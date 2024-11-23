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الدوري التركي (13): غلطة سراي في ضيافة بودريم

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تشهد انطلاقة الجولة الثالثة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، إقامة أربع مباريات اليوم، الجمعة، فيلعب أيوبسبور مع تشايكور ريزا سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقيصري سبور مع فنربخشة الساعة 16:00، وغازي عنتاب مع إسطنبول باشاك شهير بنفس التوقيت، وبودريم سبور مع غلطة سراي الساعة 19:00.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 31 نقطة، يليه فنربخشة بـ 26 نقطة، سامسون سبور بـ 25 نقطة، أيوبسبور بـ 22 نقطة، وبشكتاش بـ 21 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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