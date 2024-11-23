الدوري الروسي (16): سيسكا موسكو يلاقي روستوف

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الروسي بكرة القدم، فيلعب أورنبورغ مع زينيت سانت بطرسبرغ الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسكا موسكو مع روستوف الساعة 14:15، وخيمكي مع كراسنودار الساعة 16:30، وسبارتاك موسكو مع لوكوموتيف موسكو الساعة 18:00.

ويتصدر كراسنودار ترتيب فرق الدوري الروسي قبل هذه الجولة بـ 37 نقطة، يليه زينيت سانت بطرسبرغ بـ 36 نقطة، لوكوموتيف موسكو بـ 34 نقطة، دينامو موسكو بـ 30 نقطة، وسبارتاك موسكو بـ 28 نقطة.