الدوري النمساوي (14): ريد بول سالزبورغ يستضيف لاسك لينز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم وغداً مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم.

يلعب اليوم السبت ريد بول سالزبورغ ولاسك لينز الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي شتورم غراتس مع أوستريا كلاغنفورت، وتيرول مع رابيد فيينا.

وتستكمل مباريات الجولة الـ 14 غداً الأحد، فيلعب لينز مع إي كي جراتزر، وولفسبيرجر مع ألتاخ، وأوستريا فيينا مع هارتبيرغ.

ويتصدر شتورم غراتس ترتيب فرق الدوري النمساوي بـ 29 نقطة، يليه رابيد فيينا بـ 26 نقطة، أوستريا فيينا بـ 24 نقطة، وريد بول سالزبورغ بـ 18 نقطة.