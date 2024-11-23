الدوري السويسري (15): لوزيرن يستضيف يونج بويز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُنجز الجولة الخامسة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم اليوم وغداً، فيلتقي اليوم، السبت جراسهوبرز مع وينترثور الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوزيرن مع يونج بويز بنفس التوقيت، ولوزان مع سيون الساعة 22:30.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة فيلتقي لوغانو مع زيوريخ، وبازل مع سيرفيت، وسانت جالين مع يافردون.

زيوريخ يتصدر ترتيب فرق الدوري السويسري بـ 26 نقطة، ولكل من بازل، لوغانو، وسيرفيت 25 نقطة، ولوزيرن 22 نقطة.