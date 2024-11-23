دوري أدنوك الإماراتي (8): الجزيرة ينتظر عجمان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثامنة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب دبا الحصن مع بني ياس الساعة 15:40 بتوقيت مكة المكرمة، والجزيرة مع عجمان الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (8)

البطائح × خورفكان 1-3

العروبة × العين 2-4

شباب الأهلي × اتحاد كلباء 0-0

الشارقة × النصر 3-0

الوحدة × الوصل 2-2

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري ادنوك بـ 21 نقطة، يليه شباب الأهلي بـ 19 نقطة، الوحدة بـ 15 نقطة، ولكل من الجزيرة والنصر 13 نقطة.