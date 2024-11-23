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الدوري المغربي (11): نهضة بركان لتعزيز صدارته أمام حسنية أغادير

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتان في الجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب اتحاد طنجة مع المغرب التطواني الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ونهضة بركان مع حسنية أغادير الساعة 22:00.

أمس:
الرجاء × الوداد 1-1
الجيش الملكي × الاتحاد التوركي 1-1
أولمبيك آسفي × المكناسي 3-0

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 23 نقطة، يليه المغرب الفاسي بـ 18 نقطة، الجيش الملكي بـ 17 نقطة، ولكل من حسنية أغادير، نهضة الزمامرة والوداد 16 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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