الدوري المغربي (11): نهضة بركان لتعزيز صدارته أمام حسنية أغادير

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتان في الجولة الحادية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلعب اتحاد طنجة مع المغرب التطواني الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ونهضة بركان مع حسنية أغادير الساعة 22:00.

أمس:

الرجاء × الوداد 1-1

الجيش الملكي × الاتحاد التوركي 1-1

أولمبيك آسفي × المكناسي 3-0

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 23 نقطة، يليه المغرب الفاسي بـ 18 نقطة، الجيش الملكي بـ 17 نقطة، ولكل من حسنية أغادير، نهضة الزمامرة والوداد 16 نقطة.