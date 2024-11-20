أسهل طريقة لتحضير كيك الشيكولاتة الخالية من السكر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - هل تبحثين عن طريقة لتحضير كيكة شوكولاتة لذيذة دون إضافة السكر؟ إليكِ وصفة بسيطة وسهلة لعمل كيكة شوكولاتة خالية من السكر، مثالية للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يعانون من مرض السكري.

إليك وصفة سهلة لعمل كيك الشوكولاتة الخالية من السكر:

المكونات:

1 كوب دقيق اللوز (يمكن استخدام دقيق القمح الكامل كبديل)

1/2 كوب مسحوق الكاكاو غير المحلى

1/2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

3 بيضات

1/4 كوب زيت جوز الهند (مذاب) أو زيت نباتي

1/2 كوب سكر ستيفيا (أو أي بديل سكر آخر حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب حليب لوز (أو أي حليب غير محلى)

الخطوات:

تحضير الفرن: سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت). ثم ادهني قالب الكيك بالزيت أو افرشيه بورق الزبدة.

خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي دقيق اللوز، مسحوق الكاكاو، البيكنغ باودر، والملح.

خلط المكونات السائلة: في وعاء آخر، اخفقي البيض، زيت جوز الهند، سكر ستيفيا، الفانيليا، وحليب اللوز حتى تتجانس المكونات.

دمج المكونات: أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وامزجي حتى تتكون عجينة ناعمة.

خبز الكيك: اسكبي العجينة في القالب المحضر ووزعيها بالتساوي. ادخلي القالب إلى الفرن واخبزيه لمدة 25-30 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكيك.

التبريد والتقديم: اتركي الكيك ليبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقليه إلى رف سلكي ليبرد تمامًا. يمكنك تقديمه كما هو أو تزيينه بكريمة خفيفة خالية من السكر أو قطع فواكه.

يمكنك إضافة قطع الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر أو المكسرات إلى العجينة لإضافة نكهة إضافية، وقدمي الكيك مع الشاي أو القهوة كوجبة خفيفة صحية.