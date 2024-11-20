استخدامات مذهلة لقشور البيض فى المطبخ.. تعرفي عليها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - تعتبر قشور البيض من بقايا الطعام التي غالبًا ما يتم التخلص منها، ولكن هل تعلمي أنها تحتوي على العديد من الفوائد والمزايا التي يمكن الاستفادة منها في المطبخ؟ إليكِ بعض الاستخدامات المذهلة لقشور البيض:

التسميد: تحتوي قشور البيض على الكالسيوم، مما يجعلها مثالية كسماد طبيعي للنباتات. يمكنك سحق القشور ورشها حول قاعدة النباتات.

تنظيف الأواني: استخدمي قشور البيض كعنصر خشن لتنظيف الأواني، خاصة الأواني المعدنية. يمكن أن تساعد القشور في إزالة البقع.

تعديل طعم القهوة: يمكن إضافة قشور البيض إلى القهوة أثناء التحضير لتقليل الحموضة وتحسين النكهة.

تحسين نوعية المياه: يمكنك وضع قشور البيض في مياه الغليان لتقليل الحموضة وزيادة المعادن المفيدة.

تغذية الحيوانات: يمكنك طحن قشور البيض وتقديمها كعلاج صحي للدجاج أو الحيوانات الأليفة كغذاء مكمل.

تلميع الأثاث: استخدمي قشور البيض المطحونة مع زيت الزيتون لتلميع خشب الأثاث، مما يمنحه لمعة طبيعية.

إزالة الروائح الكريهة: ضعي قشور البيض في الثلاجة أو في الأماكن المغلقة لامتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

تحسين المذاق في الشوربات: يمكنك إضافة قشور البيض إلى الشوربات أثناء الطهي للحصول على نكهة مميزة. تأكدي من غسلها جيدًا أولاً.

استخدامها في الحرف اليدوية: قشور البيض يمكن استخدامها في الحرف اليدوية، مثل تزيين الأواني أو صناعة الفنون الجميلة.

تحسين قوام الكعك: يمكن إضافة مسحوق قشور البيض إلى مكونات الكعك لزيادة محتوى الكالسيوم وتحسين القوام.

نصائح:

تأكدي من غسل قشور البيض جيدًا قبل استخدامها لتجنب أي بكتيريا.

استخدمي القشور في غضون فترة قصيرة بعد التجفيف للحفاظ على جودتها.

باستخدام هذه الطرق، يمكنك الاستفادة من قشور البيض بشكل مبتكر وفعال!