هل شكل جبهتك يكشف أسرار شخصيتك؟ اكتشف العلاقة المدهشة بين ملامح الوجه والسلوك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

لطالما أثار شكل الوجه وخصائصه الفردية فضول البشر، فهل يمكن حقًا أن تكشف ملامح وجهنا عن أسرار شخصيتنا الخفية؟ هل هناك علاقة بين شكل الجبهة وسلوكنا؟ في هذا المقال، سنتعرف على علم الفراسة وتطبيقه على شكل الجبهة، وسنحاول فك شفرة العلاقة بين المظهر الخارجي والسمات الشخصية.

لطالما ارتبط شكل الجبهة بصفات معينة في الشخصية، إليك بعض الأمثلة الشائعة: